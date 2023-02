Porano, differenziata da record: nel 2022 percentuale di raccolta all'81,38% - Tuttoggi

Il metodo Taric

“I cittadini sono attenti ai temi dell’ambente, nonostante permangano, come nella maggior parte dei nostri territori, problematiche relative al triste fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, del suo controllo e della repressione. Un impulso al raggiungimento di percentuali così importanti è stato sicuramente dato anche dall’Amministrazione comunale: nel 2022 ha deliberato il passaggio al metodo Taric che ha introdotto il sistema di misurazione del rifiuto legato alla effettiva produzione di indifferenziato”.

“Il nuovo metodo è entrato operativamente in funzione dal 1 luglio 2022 e, nonostante alcune problematiche tipiche della fase di avvio, relative, in particolare, alle utenze non domestiche, ha sicuramente incentivato i cittadini a migliorare il processo di differenziazione dei rifiuti”.

Conticelli: “Desidero ringraziare la cittadinanza”

“Desidero ringraziare la cittadinanza per questa rinnovata consapevolezza verso il rispetto dell’ambiente e la struttura comunale che tanto si è impegnata nell’agevolare la comprensione da parte dei cittadini del nuovo metodo”.