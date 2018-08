Ponti ternani senza criticità, Prefettura vigila su sicurezza dopo tragedia di Genova

share

0 shares Share

Tweet

Pin

La situazione dei viadotti e dei ponti insistenti sulla rete autostradale e stradale principale della Provincia di Terni è stato l’argomento trattato nella riunione che si è tenuta oggi in Prefettura.

All’incontro, presieduto dal Prefetto Paolo De Biagi, hanno partecipato il Presidente della Provincia, il Questore, i Comandanti Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, il Comandante della Polizia Stradale di Terni, nonché il Capo del Compartimento A.N.A.S. e il Dirigente del V° Tronco Autostradale.

Nel corso della riunione si è proceduto all’esame delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture, con particolare riguardo agli interventi manutentivi sui viadotti e ponti ricadenti in ambito provinciale, anche in relazione alla presenza di traffico pesante sulle relative arterie.

L’esame ha riguardato la viabilità gestita dalla Provincia, dall’A.N.A.S. e dall’Autostrada, per verificare la situazione in atto, lo stato degli interventi svolti, quelli in corso o di immediata realizzazione, relativi alla sicurezza delle strutture (ponti, viadotti, cavalcavia) e delle modalità adottate da ciascun Ente per reperire le risorse e per monitorare costantemente lo stato delle opere.

A.N.A.S. e Società Autostrade procedono normalmente a controlli trimestrali sulle strutture e a verifiche ancor più approfondite una volta all’anno. La Provincia ha effettuato un controllo straordinario dopo il sisma del 2016 che ha portato alla progettazione e imminente esecuzione di interventi su 7 delle 112 strutture gestite.

Nei giorni scorsi è stata effettuata una ricognizione straordinaria da parte della stessa Provincia; detta attività, sia pure a mezzo di controllo visivo, continuerà ad essere ordinariamente effettuata anche per il futuro.

Dall’esame della situazione condotto nella riunione non sono emersi particolari profili di criticità, stante il quadro rassicurante esposto dai referenti presenti. Il Prefetto ha, comunque, raccomandato agli Enti proprietari e gestori la prosecuzione di un attento e costante monitoraggio delle infrastrutture e l’attuazione degli interventi che si riveleranno necessari.

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Stampa