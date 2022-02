Ponti pedonali chiusi, ad aprile via ai lavori per il ripristino - Tuttoggi

Finalmente al via il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria delle tre passerelle sui torrenti Scatorbia (Città di Castello), Regnano (Piosina) e Lucestro (Trestina), previsti 90mila euro per l'intervento

Via libera della giunta tifernate al progetto esecutivo per la “Manutenzione straordinaria dei ponti pedonali sui torrenti Scatorbia, Regnano e Lucestro”, redatto dai tecnici interni alla Stazione Appaltante.

Circa 90mila euro previsti per il piano complessivo che, una volta espletate le verifiche di legge, verrà attuato presumibilmente all’inizio del prossimo mese di aprile.

Nel dettaglio si prevede la sostituzione completa di tutte le strutture di impalcato con altrettante di uguali fattura e dimensioni (legno lamellare) delle passerelle sui torrenti Regnano (Piosina), Lucestro (Trestina) e Scatorbia (in prossimità del cippo di Venanzio Gabriotti nel quartiere Madonna del Latte).

Si tratta di tre ponti ormai chiusi e in degrado da mesi e mesi (qualcuno perfino da anni), la cui riapertura e rifacimento è stata sollecitata dai cittadini per altrettanto tempo. Ma a rendere la situazione ancora più grave e “pericolosa” è il fatto che molti, ignorando il divieto di accesso, scavalchino le transenne (quelle in legno alla Madonna del Latte sono state direttamente divelte) attraversando ugualmente il passaggio, mettendo così a rischio la propria incolumità.

La gara per i lavori è stata bandita e ha scadenza per le offerte il prossimo 25 febbraio. “Si tratta di una serie di interventi significativi su strutture da tempo chiuse e assai frequentate dai cittadini, in particolare quella che collega il quartiere della Madonna del Latte con il Cimitero Monumentale e la passeggiata verso le Terme di Fontecchio. Con l’arrivo della bella stagione – sottolineano gli assessori Riccardo Carletti e Mauro Mariangeli – i cittadini e la comunità locale potranno riappropriarsi di questi ponti pedonali in tutta sicurezza”.