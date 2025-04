Ponte Valleceppi, cadavere nel Tevere recuperato dai soccorritori - Tuttoggi.info

Il cadavere di un uomo è stato recuperato questa mattina dai soccorritori lungo il fiume Tevere, a poca distanza dalla chiesa di Ponte Valleceppi. Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 10.45 da parte dei vigili del fuoco di Perugia e del personale del Soccorso Alpino e Speleologico dell’Umbria.

Si tratterebbe di un anziano di circa 85 anni, residente nella zona. Nella tarda mattina sul posto sono giunti alcuni familiari per l’identificazione.

Alle operazioni – riferiscono i vigili del fuoco – hanno preso parte la Polizia di Stato ed il personale del Sasu sotto la guida del magistrato di turno, prontamente intervenuto per coordinare le attività investigative. Sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto.