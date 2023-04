Ponte San Giovanni, approvato il progetto del Cva finanziato col Pnrr

Riqualificazione architettonica ed energetica, per un importo di 950mila euro

La Giunta comunale, su iniziativa dell’assessore Otello Numerini, ha approvato il progetto definitivo per la riqualificazione del centro di vita associata di Ponte San Giovanni. L’importo complessivo di 950mila è finanziato con risorse Pnrr nell’ambito di uno dei due Programmi innovativi per la qualità dell’abitare che interessano il quartiere perugino.

L’intervento per il Cva situato all’angolo tra via della Scuola e via Cestellini, di quasi 1300 metri quadrati, è finalizzato alla riqualificazione architettonica, all’efficientamento energetico e alla riduzione del rischio incendio. In particolare, il progetto definitivo prevede l’adeguamento impiantistico e il ripristino funzionale e distributivo dell’edificio attraverso la ridefinizione degli attuali spogliatoi, ormai obsoleti, e la creazione di un nuovo spazio da utilizzare come magazzino e servizi igienici a uso pubblico. Si punta a incrementare e ottimizzare l’efficienza funzionale dell’edificio risalente alla metà degli anni Settanta, fatta eccezione per l’ampliamento che attualmente ospita il centro socio culturale, realizzato negli anni Novanta.