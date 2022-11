Ponte Molino a Todi, passa la linea della riattivazione - Tuttoggi

L’intervento previsto, messo a punto dagli uffici tecnici della Direzione Governo del Territorio in collaborazione con la Soprintendenza, supera l’ipotesi alternativa che era quella di realizzare un nuovo ponte e la relativa nuova viabilità, con costi almeno doppi e tempi di realizzazione dilatati.

“Va evidenziato – sottolinea il primo cittadino – come lo stanziamento risulti di gran lunga il più consistente all’interno di quello complessivo di 12 milioni di euro deliberato per un totale di una ventina di interventi in tutta l’Umbria, a testimonianza del rilievo dato dalla Regione a quanto più volte rappresentato dai Comuni dell’area. Di questo non possiamo che ringraziare la Governatrice Donatella Tesei e l’assessore Enrico Melasecche per lo spirito di fattiva collaborazione”.

Spetterà ora alla Provincia di Perugia provvedere con assoluta urgenza a perfezionare le relative progettazioni ed appaltare le opere, pena la perdita dei finanziamenti.