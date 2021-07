Pomodoro record da oltre 1,2 kg nell'orto di Carlo Santi "Il segreto? La passione" - Tuttoggi

Il maxi ortaggio da 1 kg e 250 grammi è stato raccolto a Nuvole (Città di Castello), la misura segna un primato per l'Altotevere ma forse anche per l'Umbria

Un maxi pomodoro da 1 kg e 250 grammi. L’ortaggio da record è stato raccolto nell’orto del pensionato 78enne Carlo Santi, in località Nuvole (Città di Castello).

Ex metronotte e collaboratore scolastico Carlo coltiva la sua terra – 600 mq di orto – da oltre 25 anni sia per il consumo familiare che per gli amici, a cui regala settimanalmente ortaggi di ogni tipo (e perfino qualche frutto di bosco).

Solo in questi giorni, però, ha colto il pomodoro più grande della sua “carriera” da pollice verde. Un “bisteccone” (si chiamano così le grandi pezzature di questi ortaggi) di oltre 1 kg e 100 (suo precedente record) che probabilmente fa segnare un primato per l’Altotevere (e forse anche per l’Umbria).

E a quanto pare l’ingrediente segreto per ottenere un pomodoro così non è che “la passione” ci confida Carlo Santi, che passa la sua vita da pensionato nel suo orto “dalla mattina alla sera“. “Come in tutte le cose infatti – aggiunge – i risultati arrivano proprio quando ci metti passione“.