Pomeriggi didattici e di gioco: le proposte del Comune di Terni - Tuttoggi.info

La direzione Istruzione – Sport – Politiche Giovanili del Comune di Terni propone un’ampia offerta di laboratori didattici, e di pomeriggi di gioco, rivolti ai servizi educativi, alle scuole e alle famiglie.

Le attività sono organizzate da Aula Verde Lab e Laborart, e dal Centro per bambini e famiglie La Casa di Alice.

Nidi, scuole dell’infanzia, scuole primarie e secondarie di primo grado possono prenotare le attività fino all’11 novembre attraverso il portale online. Gli insegnanti possono, inoltre, scaricare i materiali disponibili per i laboratori prenotati nella piattaforma digitale WeSchool. “La consolidata esperienza dei laboratori didattici e pomeridiani, nonché dei pomeriggi di gioco – dichiara l’assessore alla Scuola del Comune di Terni, Viviana Altamura – rappresenta un’offerta altamente qualificata in un’epoca in cui la complessità e i ritmi della quotidianità non sempre consentono di dare spazio e attenzione ai processi di crescita dei bambini e dei ragazzi”.

Aula Verde Lab e LaborArt

I laboratori pomeridiani di Aula Verde Lab e LaborArt partono il 17 ottobre e sono dedicati ai bambini dai 3 agli 11 anni, divisi per fasce di età, e alle loro famiglie. I laboratori prevedono il pagamento unico della quota assicurativa, e, dal secondo incontro, il pagamento della quota di partecipazione, pari a 5 euro. I laboratori pomeridiani di Aula Verde Lab sono incentrati sulle tematiche dell’educazione ambientale e dell’educazione alimentare, mentre quelli di Laborart si concentrano sui linguaggi espressivi.

Casa di Alice

I pomeriggi di gioco organizzati alla Casa di Alice per bambini di età tra i 18 e 36 mesi e per i loro accompagnatori sono gratuiti. La partecipazione è subordinata al pagamento della quota assicurativa.

Il filo conduttore dei vari appuntamenti sarà legato al gioco, all’esplorazione, alla scoperta sensoriale.