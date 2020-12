Polo scolastico Norcia, ecco il bando per il progetto da 25 milioni di euro

Via libera dall'Anac alla gara per la progettazione del polo scolastico: ente attuatore la Provincia di Perugia. Per ora fondi per le scuole, ma il progetto prevede anche impianti sportivi

Un nuovo tassello verso la realizzazione del nuovo polo scolastico di Norcia, che sorgerà per ospitare le scuole distrutte dal terremoto del 2016.

Il polo è stato individuato dal commissario straordinario alla ricostruzione post sisma tra quelli ‘di importanza essenziale’ per la funzione educativa e per il ruolo di coesione sociale che le scuole svolgono nelle comunità.

Ok dell’Anac alla gara per la progettazione

L’ANAC ha infatti dato il via libera alla Provincia di Perugia per la pubblicazione del bando per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativi alla progettazione del polo scolastico.

Per questo incarico sono previsti oltre 2 milioni e 680 mila euro. Una cifra pari a circa il 10% del costo stimato per il complesso di scuole e impianti sportivi.

Progetto polo scolastico diviso in 2 ambiti funzionali

La Provincia di Perugia è stata individuata come soggetto attuatore dell’intervento sulla base del protocollo d’intesa sottoscritto alla fine del mese di agosto 2020 dal Commissario Giovanni Legnini, dal coordinatore dell’USR – Umbria ing. Stefano Nodessi Proietti, dal presidente della Provincia di Perugia Luciano Bacchetta e dal sindaco di Norcia Nicola Alemanno.

Il nuovo polo scolastico nursino, che prevede interventi complessivi per 25 milioni di euro, sorgerà nell’area ricompresa tra via della Circonvallazione, viale Europa e viale dell’Ospedale.

Per elementari, medie e superiori in campo 15 milioni

Per la sua complessità, è stato suddiviso in due ambiti funzionali. Il primo ambito riguarda la demolizione – affidata al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco – degli edifici che ospitavano la scuola primaria, la palestra, le piscine e i relativi spogliatoi. Al posto di quando demolito verranno ricostruiti con criteri moderni, sia dal punto di vista energetico-strutturale che didattico, edifici finalizzati ad ospitare la scuola primaria e la scuola secondaria di 1° e 2° grado. Il costo di realizzazione è stato stimato in euro. 14.970.000,00.

Altri 10 milioni per polo sportivo e parcheggi

Il secondo ambito funzionale riguarda invece la demolizione dell’ingresso e delle tribune dell’area sportiva esistente e la successiva costruzione di un nuovo polo sportivo, a servizio delle istituzioni scolastiche e della comunità. Il progetto prevede anche un piano seminterrato destinato alle aree di sosta. Per questo intervento è stato previsto un costo di realizzazione di euro 10.520.000,00.

Per ora finanziate solo le scuole

Attualmente, grazie all’ordinanza commissariale n. 109 del 21 novembre scorso, con un finanziamento di 15.569.250 euro – che ha rimodulato e incrementato le precedenti ordinanze – è stato coperto interamente il primo ambito funzionale (edifici scolastici), mentre per la realizzazione del secondo ambito (polo sportivo), il protocollo di intesa prevede che il commissario straordinario adotti un successivo provvedimento ‘al fine di accelerare la realizzazione del nuovo polo scolastico di Norcia, con previsione di spesa del valore stimato di euro 25.481.250’.

Responsabile unico del procedimento è il dirigente della Provincia ing. Stefano Torrini affiancato da un gruppo tecnico-amministrativo di supporto.