Polli: "Risultato Lega Foligno molto positivo grazie a lavoro sul territorio" - Tuttoggi.info

“Il risultato della Lega a Foligno si attesta intorno al 10% e rappresenta una ulteriore testimonianza del buon lavoro svolto dall’amministrazione comunale a guida del sindaco Stefano Zuccarini, in particolare dalla giunta e dai consiglieri comunali del partito”. L’intervento è del capogruppo Lega in consiglio comunale Riccardo Polli.

“Il dato locale è superiore rispetto a quello nazionale e oltre la media della percentuale regionale – prosegue – I cittadini di Foligno hanno voluto premiare le persone e il lavoro svolto dagli amministratori della Lega, in sinergia con i consiglieri comunali, i militanti del partito e il resto della coalizione del centrodestra. Un lavoro basato sull’ascolto e sulla presenza constante sul territorio, indispensabile per recepire le istanze dei cittadini e trasformarle in atti concreti per la crescita della città. Il 10% ottenuto a questa tornata elettorale è frutto anche dell’impegno profuso dai candidati della lista che hanno lavorato con costanza, non facendo mai mancare il loro supporto alla causa. La Lega in questi anni è stata forza trainante per la messa a sistema di progetti fondamentali in ogni comparto, dalla sicurezza, allo sviluppo di iniziative legate al sociale, al rilancio del turismo, fino al recupero e alla valorizzazione di infrastrutture e di intere zone cittadine lasciate per troppi anni nel degrado e nell’incuria dalla sinistra. I risultati ottenuti sono molteplici, in ultimo la realizzazione dell’elisoccorso presso l’aeroporto di Foligno e la risoluzione di una problematica ventennale come quella legata allo zuccherificio, dove intendiamo impostare un piano di ripristino del decoro e la definizione di progetti concreti. Il lavoro non è finito, saremo al fianco del sindaco Zuccarini anche nel secondo mandato con quella forza propositiva e quell’amore per la città che ci ha contraddistinto in questi anni. Siamo certi che al ballottaggio i cittadini sapranno premiare chi ha lavorato con costanza e serietà, per garantire al territorio una guida seria e preparata, in grado di affrontare a testa alta le sfide che ci aspettano”.





Luogo: Foligno