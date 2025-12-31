Poliziotti angeli salvano la vita ad autista in autostrada - Tuttoggi.info

Verso le 11:30 di oggi 31.12.2025, una pattuglia della Polizia Stradale di Orvieto in servizio lungo l’A1 è intervenuta nei pressi di Fabro, sulla carreggiata sud, per il distacco, durante la marcia, di un rimorchio da un mezzo pesante. Raggiunto in breve il punto, gli Agenti hanno aiutato il conducente, un cittadino bulgaro di 56 anni, ed iniziavano ad operare per ripristinare il tutto con massima attenzione al traffico elevato del momento.

Malore per autista

Nel momento in cui le operazioni stavano per dirsi terminate, gli Agenti si sono accorti che improvvisamente il conducente aveva accusato un malore ed era caduto a terra privo di sensi e senza attività respiratoria. Immediato il loro soccorso al malcapitato con le manovre di riattivazione cardipolmonare che hanno consentito dopo alcuni attimi la ripresa di attività respiratoria nel conducente stesso il quale però cessava nuovamente di respirare autonomamente nel momento in cui le manovre degli agenti sono state sospese per il riapparire della respirazione spontanea.

Poliziotti angeli

Incessantemente, quindi, il “massaggio cardiaco” è stato protratto fino all’arrivo dell’elisoccorso il cui personale sanitario ha stabilizzato il malcapitato trasportandolo velocemente all’ospedale di Perugia dove si è apprendeso esser giunto vivo e sottoposto immediatamente ad intervento d’emergenza.