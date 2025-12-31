 Poliziotti angeli salvano la vita ad autista in autostrada - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Poliziotti angeli salvano la vita ad autista in autostrada

Redazione

Poliziotti angeli salvano la vita ad autista in autostrada

Poliziotti della Stradale eroi, salvano la vita ad autista di tir ed evitano tragedia in autostrada. 'Miracolo di fine anno'
Mer, 31/12/2025 - 17:38

Condividi su:

Verso le 11:30 di oggi 31.12.2025, una pattuglia della Polizia Stradale di Orvieto in servizio lungo l’A1 è intervenuta nei pressi di Fabro, sulla carreggiata sud, per il distacco, durante la marcia, di un rimorchio da un mezzo pesante. Raggiunto in breve il punto, gli Agenti hanno aiutato il conducente, un cittadino bulgaro di 56 anni, ed iniziavano ad operare per ripristinare il tutto con massima attenzione al traffico elevato del momento.

Malore per autista

Nel momento in cui le operazioni stavano per dirsi terminate, gli Agenti si sono accorti che improvvisamente il conducente aveva accusato un malore ed era caduto a terra privo di sensi e senza attività respiratoria. Immediato il loro soccorso al malcapitato con le manovre di riattivazione cardipolmonare che hanno consentito dopo alcuni attimi la ripresa di attività respiratoria nel conducente stesso il quale però cessava nuovamente di respirare autonomamente nel momento in cui le manovre degli agenti sono state sospese per il riapparire della respirazione spontanea.

Poliziotti angeli

Incessantemente, quindi, il “massaggio cardiaco” è stato protratto fino all’arrivo dell’elisoccorso il cui personale sanitario ha stabilizzato il malcapitato trasportandolo velocemente all’ospedale di Perugia dove si è apprendeso esser giunto vivo e sottoposto immediatamente ad intervento d’emergenza.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Terni

Capodanno a Terni: Aureli in piazza

Terni

Ternana, piazza pulita dei Rizzo: torna Diego Foresti

Terni

Malore fatale per operaio mentre lavora

in umbria

gli ultimi pubblicati

Ultim'ora Italia

2026 tra anniversari e ricorrenze, ecco le date più importanti da ricordare

Ultim'ora Italia

Caso Signorini, parla Medugno: “Mai andato a letto con lui, ero manipolato dal mio manager”
Ultim'ora Italia

Beppe Grillo, il ritorno sul blog : “Politici? Come zombie nei palazzi”
Ultim'ora Italia

Gaza, Israele mette al bando 37 ong dal 1 gennaio

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!