Polizia scopre officina di auto completamente abusiva, multe per 5500 euro

share

Riparavano e vendevano auto, ma in realtà quell’attività commerciale era completamente abusiva. E’ quanto hanno scoperto gli agenti del commissariato di polizia di Assisi, che avevano puntato la lente su una autofficina di Bastia Umbra.

Dagli accertamenti preliminari effettuati dagli uomini del Commissariato unitamente al personale della Sezione di Polizia Stradale di Perugia, era appunto emersa la possibilità che l’officina in argomento fosse completamente abusiva.

L’attività, avviata da un cittadino italiano 47enne, non risultava infatti in regola con la prescritta documentazione, come ad esempio la certificazione di inizio attività da presentare presso i competenti uffici comunali. Al momento del controllo venivano trovate diverse autovetture, di cui alcune in riparazione ed altre parcheggiate nel piazzale antistante il capannone pronte verosimilmente per la vendita.

All’interno dell’officina venivano trovate e identificate alcune persone, anche con precedenti di polizia, uno di questi con indosso una tuta da lavoro. All’esito del controllo è stata anche accertata la mancanza sia del registro delle operazioni giornaliere che della prescritta autorizzazione commerciale, e dunque sono state elevate sanzioni per circa 5.500 euro ed i macchinari sottoposti a sequestro.

share

Stampa