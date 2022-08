Polizia municipale scopre attività extralberghiera abusiva: scattano multe e chiusura

Il sindaco Virginio Caparvi esprime “forte apprezzamento per l’ottimo lavoro di controllo e verifica che gli agenti della Polizia municipale stanno da mesi portando avanti nell’ambito dell’intero territorio nocerino. La legalità – puntualizza il Sindaco – deve valere sempre e per tutti, soprattutto nel rispetto di chi svolge un’attività economica come quella in questione. Il monitoraggio sul territorio sarà continuo e costante affinché ognuno possa svolgere la propria attività senza lo spettro di una concorrenza sleale propria di chi si muove al di fuori della legge”.