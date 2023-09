Polizia, controlli straordinari nei parchi e nei locali con il cane Kia

Criminalità, spaccio di droga e immigrazione irregolare: identificate 249 persone e verifiche in 7 locali

Tre giorni di servizi straordinari di ordine e sicurezza pubblica da parte della polizia di Stato di Terni, disposti dal questore Bruno Failla, finalizzati al rafforzamento dell’attività di prevenzione e contrasto alla criminalità, in particolare lo spaccio di sostanze stupefacenti e l’immigrazione irregolare.

Numerosi gli uffici della questura impiegati nei servizi: Squadra Mobile, Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, Ufficio Immigrazione, con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche e un’unità cinofila della Squadra Cinofili di Ladispoli.

Le straordinarie operazioni di controllo hanno riguardato varie aree del centro e della periferia – oltre a zone oggetto di segnalazioni anonime per attività sospette – come il parco di via Bandiera, viale Brin, viale dello Stadio, i giardini di via Delle Terre Arnolfe.

Controllati inoltre vari esercizi pubblici, dove già di prima mattina, sono state identificate numerose persone con precedenti penali; il cane poliziotto Kia ha fiutato, vicino ad un gruppo di persone in un parco, un frammento di hashish, ma non essendo stato possibile risalire al proprietario, la Squadra Mobile ha redatto una denuncia contro ignoti.

Nei tre giorni di attività sono state identificate 249 persone, 96 sono stati i veicoli fermati e 7 i locali pubblici controllati, 10 i posti di controllo.

Venerdì i controlli si sono concentrati in particolare i parchi cittadini e luoghi di aggregazione giovanile, come Parco Le Grazie, Parco Cambioli e Parco Emanuela Loi e il parco in via Bandiera, passati al setaccio dall’Unità Cinofila di Nettuno, come altre zone residenziali e commerciali oggetto di segnalazioni anonime.

I controlli – fanno sapere dalla Questura – verranno ripetuti anche nei prossimi giorni.