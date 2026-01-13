 Poker texano, chiuso il circolo Life e 50 persone denunciate FOTO - Tuttoggi.info
Poker texano, chiuso il circolo Life e 50 persone denunciate FOTO

Flavia Pagliochini

Poker texano, chiuso il circolo Life e 50 persone denunciate FOTO

Mar, 13/01/2026 - 11:57

“Sorpresa” stamattina 13 gennaio a Santa Maria degli Angeli quando la bocciofila Life della frazione assisana è apparsa agli occhi di residenti e curiosi chiusa per sequestro.

Nella notte trascorsa, infatti, il personale della polizia di Stato di Perugia, a seguito di un controllo amministrativo, ha proceduto al sequestro del circolo e alla denuncia di 40 persone per partecipazione a gioco d’azzardo.

Durante l’operazione, il personale del commissariato di P.S. di Assisi e della Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura, coadiuvati dagli operatori del Reparto Prevenzione Crimine Umbria – Marche e della polizia municipale di Assisi, hanno sorpreso i soggetti mentre giocavano d’azzardo a poker texano.

Oltre ai partecipanti, sono stati deferiti all’autorità giudiziaria il titolare del circolo e altre 10 persone appartenenti alla società sportiva responsabile dell’organizzazione dell’attività illegale all’interno del circolo.

Gli accertamenti hanno inoltre consentito di riscontrare gravi carenze sotto il profilo della sicurezza dei luoghi e l’assenza delle autorizzazioni necessarie per l’esercizio delle attività.

In relazione a tale situazione, sono tutt’ora in corso approfondimenti amministrativi.

