Poiana frantuma il parabrezza di un tir, camionista evita l’incidente

Gli agenti della polizia stradale di Perugia, in servizio di vigilanza lungo le principali arterie della provincia, sono immediatamente intervenuti all’altezza di Todi, direzione nord, per soccorrere il conducente in difficoltà e verificare le condizioni dell’animale. Giunti sul posto, gli operatori hanno potuto constatare che il veicolo presentava il vetro parabrezza anteriore completamente danneggiato a causa del violento impatto con il rapace.

L’evento è risultato altamente pericoloso in ragione del peso, di oltre 1 kg, che un esemplare adulto di poiana può raggiungere, con un’apertura alare di oltre un metro.

La pattuglia, dopo aver perlustrato l’area per verificare la presenza del rapace, ha attivato tutti i dispositivi di alta visibilità e gestione del traffico veicolare per consentire al mezzo pesante di raggiungere in sicurezza l’area di servizio “Le Gallerie”, in attesa del mezzo sostitutivo per proseguire il trasporto della merce.