Pnrr, arrivano 904mila euro per ricostruire un asilo nido a Foligno

Il Comune di Foligno nei mesi scorsi era stato inizialmente escluso dai fondi del Pnrr dedicati ad asili nido e poli d’infanzia. A fine novembre, però, il ministero ha reso noto lo scorrimento di una delle graduatorie e dunque il finanziamento in arrivo per la città della Quintana pari a 904mila euro. Ora il consiglio comunale è chiamato ad approvare la variazione al bilancio di previsione per inserire appunto tali fondi.

La seduta di giovedì (con inizio alle 14,30, visibile anche in streaming al link https://foligno.civicam.it/) tratterà anche di vari altri temi. Dopo infatti le comunicazioni e l’approvazione del verbale della seduta precedente, tra i punti c’è l’accorpamento di porzioni di sedime stradale al Demanio comunale nel tratto di viabilità comunale denominata via dei Villini. Quindi il piano di razionalizzazione dele società partecipate, il riconoscimento di un debito fuori bilancio per un contenzioso e, dopo il punto sull’asilo nido “Sanzio”, la mozione presentata dal consigliere Mario Gammarota (Foligno 2030) sulla messa a dimora di un albero per ogni neonato residente e per ciascun minore adottato.

(foto di repertorio)