Pnrr, a Todi investimenti per oltre 12 milioni: opere nel rispetto dei tempi - Tuttoggi.info

Tra avviati e da avviare, gli interventi finanziati dal PNRR sono 22: il punto sui cantieri aperti e quelli da aprire

“A Todi l’attuazione degli investimenti finanziati dal PNRR procede regolarmente“: è quanto dichiara il sindaco Antonino Ruggiano in riferimento al dibattito in corso circa le difficoltà e i rischi legati alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. I controlli in corso da parte dei nuclei di verifica, l’ultimo dei quali nei giorni scorsi da parte dell’Agenzia per la coesione territoriale – viene spiegato – certificano l’ottimo lavoro che sta portando avanti il Comune di Todi nel rispetto delle tempistiche previste.

“Il merito – sottolinea il primo cittadino – va al settore delle opere pubbliche e a tutti gli uffici coinvolti, con i quali è istituito un apposito momento di confronto settimanale per monitorare lo stato di avanzamento“. Tra avviati e da avviare, gli interventi finanziati dal PNRR sono 22, con un importo complessivo particolarmente importante per una realtà come quella tuderte, oltre 12 milioni di euro.

La rigenerazione urbana, per un valore di 5,2 milioni di euro, ha visto già l’affidamento integrato di progettazione ed esecuzione dei lavori per la realizzazione di nuovi parcheggi e sistemazione di quelli esistenti. Già aggiudicata anche la costruzione della mensa della scuola media “Cocchi-Aosta”, per oltre 700 mila euro. Sempre per la Missione 4 del PNRR, istruzione e ricerca, risultano approvati i progetti esecutivi per la realizzazione della scuola dell’infanzia (1,2 milioni di euro) e del polo scolastico di Ponterio (1,8 milioni).

Procedono spediti anche gli interventi riferiti alla Missione 2, quelli di messa in sicurezza del territorio: il ripristino della strada di Porchiano (747 mila euro) partirà a giorni, così come quello di Via Ciro Alvi (150 mila euro); per i lavori della strada di Torregentile (380 mila euro) e quella di Fiore (380 mila) risultano già firmati i contratti con le ditte aggiudicatarie dell’appalto. A breve sarrà chiuso il cantiere per la bonifica del dissesto nei pressi del castello di Rosceto (190 mila euro).

Risultano già conclusi e rendicontati o in fase di rendicontazione i lavori di adeguamento del teatro del Nido dell’Aquila (90 mila euro), di messa in sicurezza della strada di Casemasce (180 mila euro) e del nuovo impianto di illuminazione sulla strada del cimitero vecchio (90 mila euro). Da avviare, invece, gli interventi di efficientamento energetico del palazzo comunale in piazza di Marte (180 mila euro) e di altri due per la mitigazione del rischio idrogeologico su strade comunali per ulteriori 110 mila euro.

“Siamo alle prese con un lavoro imponente – evidenzia l’assessore ai lavori pubblici Moreno Primieri – che va a sommarsi a quello in corso per altri cantieri in fase di avvio sostenuti da altre fonti di finanziamento: dal restauro della torre di palazzo dei Priori (900 mila euro) al completamento del ponte di ferro (800 mila), dal recupero delle mura urbiche (4,7 milioni) ai nuovi impianti di risalita (2,6 milioni di euro), cui si aggiungono quelli in programma per il borgo e la scuola di Collevalenza e altre zone del territorio comunale”.

L’importo complessivo degli investimenti nel comune di Todi nel 2023 supera i 30 milioni di euro.