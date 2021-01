Pneumatici e tv al plasma nel bosco, discarica abusiva ripulita in meno di 24 ore - Tuttoggi

Una discarica abusiva con pneumatici, tv al plasma e tanti altri oggetti è stata segnalata ieri (lunedì 4 gennaio) nel bosco che costeggia la strada di Rocca di Rasina, nel Comune di Umbertide.

Le immagini postate sui social da un ciclista, oltre a indignare il popolo del web, hanno allarmato anche l’assessore all’Ambiente Francesco Cenciarini, che ha subito contattato il cittadino per saperne di più e attivarsi per risolvere il problema.

Questa mattina, tornato in bici sul posto, il segnalatore si è imbattuto sugli operatori di Gesenu tra la vegetazione, intenti a rimuovere tutti i rifiuti abbandonati in quella zona di bosco.

“A tanti piace polemizzare su quello che non funziona, – ha detto il cittadino sui social – a me piace invece sottolineare quello che funziona. Grazie all’assessore Cenciarini, dopo neanche 24 ore, Gesenu era già sul posto per ripulire le schifezze lasciate da un idiota. Il nostro territorio è un bene comune ed è dovere di tutti salvaguardarlo. Lamentiamoci di meno e facciamo di più, ognuno nel proprio piccolo“.