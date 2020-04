Pneumatici, consigli e segreti per farli durare di più e risparmiare sull’acquisto - Tuttoggi

La primavera è arrivata ed è anche il momento di montare gli pneumatici estivi. Il primo passo da fare è capire se siano ancora in buone condizioni o se debbano essere sostituiti. Il loro stato influisce infatti direttamente sulla tenuta di strada del veicolo, nonché sulle distanze di frenata. Il livello che indica l’usura si trova a 1,6 mm nella scanalatura principale del battistrada. Sotto il limite, si incorre, tra l’altro, nel sequestro del veicolo con tanto di contravvenzione, qualora le Forze dell’Ordine effettuassero un controllo. Tuttavia, in linea generale, sotto i 3 mm le prestazioni degli pneumatici cominciano a peggiorare e il rischio di aquaplaning diventa serio.

Una volta appurato che è necessario cambiarli, e che si devono quindi acquistare pneumatici estivi, è bene prima effettuare un controllo per capire qual’è la dimensione giusta. Le informazioni necessarie si trovano all’interno del libretto di manutenzione o nello sportellino del serbatoio o anche in una delle portiere. In ogni caso, sul fianco dei pneumatici è riportata la dimensione che si compone di: altezza, larghezza, diametro, un indice di carico e di velocità. Una sorta di codice alfanumerico dunque di cui bisogna munirsi nel momento in cui si decide di acquistare dei nuovi pneumatici.

Su PneumaticiLeader un elenco di quasi 200 marche permette di scegliere tra una vastissima gamma di modelli approfittando, al contempo, dei prezzi migliori sul mercato. L’acquisto dei pneumatici online permette non solo di comperare un prodotto al miglior prezzo, ma anche di avere accesso a una vasta gamma di articoli che normalmente non è disponibile nelle officine, nemmeno in quelle più fornite e delle grandi città.

Michelin, Hankook, Bridgestone o Goodyear sono solo alcune delle case disponibili su PneumaticiLeader che si affiancano a quelli di media gamma come Falken, Uniroyal, Nokian o Vredestein. Inoltre il portale dà l’opportunità di scegliere all’interno del settore primo prezzo, molto completo e apprezzato per via di marchi come Nexen, Tracmax o Nankang.

Una volta effettuato l’acquisto ci sono alcuni piccoli accorgimenti che permettono di ridurre la velocità d’usura dei pneumatici, in sostanza che li fanno durare più a lungo e fanno ulteriormente risparmiare l’automobilista. In primo luogo la corretta manutenzione e dunque il controllo periodico della pressione. Importante poi assicurarsi di avere sempre una buona equilibratura dei pneumatici. Non devono esserci vibrazioni nel volante né segni di usura irregolari nei pneumatici. Un rapido controllo visivo, una volta al mese, è utilissimo per assicurarsi che il veicolo non abbia problemi di geometria. Lo stile di guida è un altro paramento che influenza la velocità di usura dei pneumatici. Accelerazioni e frenate brusche, rotatorie prese troppo rapidamente contribuiscono a provocare un’usura prematura dei pneumatici.

Un altro aspetto da non trascurare in alcun modo è l’utilizzo del pneumatico giusto al momento giusto, o meglio, nel periodo giusto dell’anno. Per esempio un pneumatico estivo non è adatto all’uso quando le temperature esterne sono al di sotto dei 7°C.

Rimanendo in argomento, ci sono i pneumatici 4 stagioni. In passato molto criticati perché considerati non adatti né come pneumatici estivi né come pneumatici invernali, oggi si può dire che la tecnologia si è molto evoluta e la gran parte dei pneumatici 4 stagioni hanno certificazione 3PMSF (3 Peak Mountain Snow Flake) che ne attesta l’efficacia in condizioni invernali. Oggi i pneumatici 4 stagioni di qualità sono polivalenti e permettono di viaggiare in sicurezza tutto l’anno, indipendentemente dalle condizioni climatiche.

Sul PneumaticiLeader le referenze tra cui scegliere sono tantissime, oltre 35mila, la consegna è gratuita in 24/72 ore con un acquisto di almeno 2 pneumatici e il pagamento online è sicuro e veloce, attraverso carta di credito.