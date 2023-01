Pizzeria Ciccio chiude dopo quasi 50 anni: addio a un pezzo di angelanità - Tuttoggi

La decisione dei titolari del locale di Santa Maria degli Angeli presa per l'impossibilità di trovare un pizzaiolo

La difficoltà di reperire un pizzaiolo esperto e volenteroso dopo il pensionamento del padre porta a chiudere dopo 46 anni un pezzo di storia angelana e in parte bastiola: dopo tredici anni in Piazza Mazzini, e ventitre in via Diaz a Santa Maria degli Angeli, la pizzeria Ciccio ha chiuso i battenti.



Nata per volontà di Feliciano (Luciano) Borrini l’attività ha visto subentrare il seguito il genero, Riccardo Laurenzi, e successivamente il nipote Michael nel 2003. Ora però, come spiega proprio Michael, “Mio padre è andato in pensione e, rimasto da solo, ho verificato che non è semplice proseguire. Il problema più grande, sperimentato di persona, sta nella difficoltà di reperire un pizzaiolo esperto e volenteroso. Siamo stati un tassello della vita angelana, per i più giovani studenti e per i tanti che, in quell’ampio nostro locale, hanno trascorso anche ore serene di amichevole relax. Amici angelani, ci avete scelto per anni e noi, onorati, crediamo di avervi servito al meglio con la nostra produzione giornaliera, facendo “lievitare” farina e passione”.

“Con animo grato – il messaggio dei titolari della Pizzeria Ciccio – ci congediamo non senza commozione, ma con l’orgoglio di chi ha lavorato da buio a buio, con onestà. Al termine della nostra storia imprenditoriale, seppure piccola ma lunga, il pensiero corre a mio nonno Feliciano, per tutti l’indimenticabile “Ciccio”, a mio padre Riccardo, alle collaboratrici Elena, Noemi, Chiara, Patrizia, e a tutti i cittadini che ci hanno consentito il grande dono del lavoro”.