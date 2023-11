Più soldi al decoro: la variazione al Bilancio del Consiglio ternano - Tuttoggi.info

"L’adozione di questa delibera è stata preceduta da una serie di incontri con le varie direzioni".

Il Consiglio comunale ternano, nel corso della seduta di mercoledì 29 novembre, ha approvato la delibera relativa alla variazione al Bilancio 2023 – 2025.

Respinti quattro emendamenti presentati dalle opposizioni, che chiedevano il mantenimento delle risorse per il Welfare.

“L’adozione di questa delibera – ha spiegato l’assessore al Bilancio del Comune di Terni, Michela Bordoni – è stata preceduta da una serie di incontri che l’amministrazione ha svolto, a partire dal 22 Settembre, con le varie direzioni, per analizzare la spesa corrente dell’Ente e individuare eventuali economie di spesa rispetto agli stanziamenti del bilancio di previsione. In seguito la direzione attività finanziarie, a inizio novembre, ha chiesto di segnalare a tutte le direzioni eventuali situazioni pregiudicanti l’equilibrio di bilancio, come debiti fuori bilancio o passività potenziali, e anche eventuali variazioni su tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell’andamento della gestione dei lavori pubblici finanziati”.

La variazione

“Recepite le necessità, in coerenza con gli indirizzi dell’amministrazione comunale, è stata predisposta la variazione. Comprende: variazione di bilancio Ufficio Personale, una variazione neutra, ossia composta di storni di entrata e di spesa che sono stati allocati diversamente in funzione delle operazioni di chiusura dell’esercizio; variazione di bilancio per la Polizia Locale, che recepisce la minore entrata di cui alle sanzioni all’articolo 142, cioè di quelle relative agli autovelox, per € 1 milione e 125.000,00; variazione di bilancio generale, che ha individuato € 792.819,67 di economie ripartite tra varie direzioni, utilizzate per finanziare maggiori spese di manutenzione strade, per il verde pubblico, per il patrimonio, per sgravi e rimborsi per errati versamenti”.

“Le maggiori entrate per infrazioni alle norme tributarie hanno invece finanziato le minori entrate di Cardeto e della Cascata delle Marmore rispetto alle previsioni. In parte capitale si è provveduto a garantire copertura ai lavori di somma urgenza, quali quelli che interessano Giuncano e Le Grazie. Le altre operazioni contabili della variazione – ha precisato l’assessore Bordoni – sono sostanzialmente storni e variazioni di entrata e spesa per vincolati e capitoli correlati, quindi operazioni neutre. Segnalo altresì il lavoro della direzione attività finanziarie che ha verificato puntualmente le fatture di utenze comunali e ha richiesto, ottenendolo, il rimborso di oltre € 50.000 per conguagli al fornitore”.