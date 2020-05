Più corse per la fase due, ecco il piano di Busitalia - Tuttoggi

Inizia la fase due e sull’Umbria si preparano a circolare più mezzi di trasporto. Ad annunciarlo infatti è proprio Busitalia Umbria, che è pronta a incrementare, da lunedì 4 maggio, l’offerta del servizio di trasporto pubblico regionale, con un sostanziale raddoppio delle corse sulle linee principali ed il ripristino di alcune linee extraurbane(orari consultabili su www.fsbusitalia.it).

I provvedimenti per l’igiene

Tutti i mezzi saranno dotati di dispenser di gel igienizzante a disposizione dei viaggiatori, mentre gli autobus verranno quotidianamente sottoposti a sanificazione straordinaria. Questi interventi – disinfezione di tutte le superfici esposte (volante, cabina di guida, mancorrenti, validatrici, etc) e di tutti i locali aziendali (biglietterie, locali adibiti alla sosta del personale viaggiante, sale di controllo, etc) sono effettuati da personale addetto con disinfettanti di “presidio medico sanitario”.

Gli orari

Più facile anche la consultazione degli orari di passaggio alle fermate: basterà inquadrare il QR presente in ogni fermata – utilizzando una qualsiasi applicazione gratuita per la lettura di QR code – per visualizzare gli orari di passaggio dei bus alla fermata. Ulteriori informazioni sui comportamenti da tenere per l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico ed eventuali modifiche al programma di circolazione – che potranno verificarsi in seguito a nuove disposizioni delle autorità competenti – disponibili sul sito www.fsbusitalia.it.

Il mancato rispetto delle norme previste potrà contemplare l’interruzione del servizio.