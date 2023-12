"Più in alto - Foligno civica: "Le nostre idee per il futuro di Foligno"

Lorenzo Schiarea e Domenico Lini presentano la lista in vista delle prossime elezioni comunali di giugno 2024

Una quarta gamba della coalizione di centrodestra, ma con le proprie idee, la propria dignità e la propria giusta rappresentanza. Presentato ufficialmente “Più in alto – Foligno civica“, la lista che nasce dall’esperienza del presidente del consiglio comunale Lorenzo Schiarea, che ha accolto l’ex consigliere comunale della Lega, Domenico Lini. Alla conferenza anche Giuseppe Zamprotta e Filippo Schiattelli, consigliere provinciale e segretario regionale della rete di liste civiche che fa capo a Umbria Civica.

Netto il profilo, le rivendicazioni e anche le proposte. Ma anche qualche sassolino dalle scarpe che finisce direttamente nel dibattito della coalizione.

Lini: “I progetti presentati e promessi vanno poi monitorati”

“Con Lorenzo Schiarea ci legano molte cose – ha detto Lini – come una tradizione cattolica democratica: abbiamo militato in maniera sempre positiva nei partiti che ci hanno visto nascere. Mi sono trovato in un partito che non accettava le regole di convivenza e democraticità“. E sulle prime mosse in consiglio comunale di Lini: “Mi hanno una delega, per la montagna, divisa con altri tre. Sono rimasto un po’ deluso. Oggi dobbiamo progettare un turismo diverso da quello che stiamo facendo per la montagna“. Sempre a proposito di montagna: “Non ho criticato Rasiglia, ritengo solo che ci sia bisogno di un turismo consapevole. A Rasiglia non serve un ufficio turistico ma una rete. Serve riprendere gli scavi archeologici di Colfiorito, che nel tempo hanno dato lavoro ad almeno cinquanta persone alla volta“. Tra le proposte, poi, quella di “un’agenzia per mettere in rete gli appartamenti vuoti, un tavolo di concertazione per il centro storico per gestire il fenomeno della movida e puntare ad una crescita di qualità. Sulla sicurezza abbiamo iniziato a fare un buon servizio, ma oltre alle telecamere serve prevenzione”. E la stoccata agli assessori: “Serve presenza sul territorio: noi lo facciamo. Altri amministratori non hanno il contatto con la città e serve“. Tra le proposte anche la reintroduzione delle circoscrizioni. Sui rapporti: “Quando saremo chiamati a costruire un progetto insieme alla coalizione con cui abbiamo lavorato, monitoreremo i progetti”.

Schiarea: “Siamo un civismo che non scompare”

“Il nostro – ha detto il presidente Schiarea – è un civismo diverso. Non siamo un’operazione elettorale che nasce prima delle elezioni e poi scompare o di partiti che si trasformano in civiche. Siamo e vogliamo essere un civismo che dura nel tempo, fatto di pragmaticità perché la differenza la fai se stai in mezzo alle persone“. Il programma di lavoro è quello di tavoli tematici: “non siamo ostaggi delle ideologie o di strutture di partito che prediligono un territorio ad un altro“. Sempre a livello di pragmaticità: “Noi proporremo le nostre battaglie e la coalizione che condivide i nostri progetti, sarà la coalizione che vincerà. Il civismo organizzato fa la differenza. La politica fa promesse ma non ha la bacchetta magica e per questo serve il contatto con i cittadini per spiegare tutto questo“.

“Nel centrodestra con dignità: ci chiamino per discutere”

Sulla collocazione: “Siamo nel centrodestra – dicono – in una coalizione con le nostre proposte, con il rispetto della dignità e della rappresentatività. Siccome siamo certi di ottenere un risultato interessante, la coalizione destinata a noi è destinata a vincere. Vogliamo essere la punta di diamante, i ballottaggi dicono questo. Nella coalizione dove mi auguro che ci chiamino presto, per discutere non solo del candidato“.