Pista di atletica "Monti", approvata mozione su interventi di straordinaria manutenzione - Tuttoggi.info

Come sottolineato dal consigliere di minoranza proponente, la struttura tifernate rappresenta un impianto strategico, con un bacino d’utenza che interessa tutta l’Alta Umbria ed anche territori fuori regione. Tuttavia “lo stato di usura e degrado dell’impianto – come si legge nella mozione – non permette più lo svolgimento in sicurezza di alcune discipline”. Una situazione segnalata a più riprese da numerosi cittadini, associazioni sportive, atleti professionisti e frequentatori della struttura.

Sulla valenza dell’impianto, “che ha ospitato molti atleti, tanti dei quali hanno raggiunto importanti risultati nella loro carriera agonistica”, è intervenuta la consigliera provinciale delegata al patrimonio, secondo la quale la mozione si fa interprete di una “reale esigenza dell’Altotevere”. Nella stessa seduta del Consiglio provinciale è stata approvata all’unanimità una seconda mozione, presentata anch’essa dall’opposizione, con cui si chiede all’Amministrazione provinciale di disporre una “ricognizione in tempi brevi da parte del personale dell’Ente presso l’impianto Angiolo Monti, al fine di quantificare in termini economici il ripristino delle dotazioni strumentali”.