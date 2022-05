PIR Centro storico a Spello, all'opera gli interventi del 3° stralcio - Tuttoggi

Lavori in via delle Foglie, in via Mura e via Due Ponti. E via Ospedale, via Borgo Maestà, via Scalette, p.zza C, Carretto e p.zza san Paolo

Continuano gli interventi del 3° stralcio del Pir Centro storico; in questi giorni sono in corso i lavori di realizzazione delle infrastrutture in via delle Foglie e in via delle Mura, mentre sono iniziate le pavimentazioni in via Due Ponti. E’ invece concluso l’intervento nel comparto che ha interessato via dell’Ospedale, via Borgo della Maestà, via Scalette, piazza Carlo Carretto e piazzetta san Paolo.

In questo comparto è in corso il completamento dell’installazione dei corpi illuminanti della pubblica illuminazione. Nei giorni scorsi è inoltre terminato il completamento dell’area verde in via Roma.