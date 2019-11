Piove in aula, Comune di Spoleto “Già previsti lavori al tetto”

In merito alle problematiche inerenti le infiltrazioni d’acqua nei locali della Scuola Materna di via Visso, l’Amministrazione comunale tiene a precisare che l’Ufficio Tecnico del Comune ha predisposto quanto necessario per la realizzazione di una nuova sopracopertura della scuola che eliminerà definitivamente il problema delle infiltrazioni di acqua piovana.

Il Comune di Spoleto interviene così su quanto denunciato da Tuttoggi.info in questi giorni, con le maestre costrette a posizionare bacinelle sui piccoli banchi e secchi in terra durante l’attività scolastica ogni volta che piove.

Proprio per oggi è in programma un’assemblea con i genitori a scuola sul problema, ma intanto l’amministrazione comunale fa sapere che i lavori in programma “non possono essere eseguiti in presenza dei bambini e del personale docente per evidenti motivi di sicurezza; infatti, sono previste opere che non possono essere realizzate lavorando esclusivamente dall’esterno. Gli interventi – spiega l’ente – dovranno quindi essere svolti con tempistiche dettate dalle necessità della didattica.

In conseguenza di ciò è stato richiesto ad A.Se,. l’Azienda Servizi controllata dell’ente, di realizzare nel frattempo un intervento tampone atto ad eliminare provvisoriamente le infiltrazioni segnalate. Proprio per questo è stato eseguito un sopralluogo, cui ha partecipato il Dirigente scolastico e il personale docente della materna di via Visso. L’A.se ha già provveduto a montare il ponteggio necessario ed a reperire il materiale di consumo.

I lavori, della durata di due giorni lavorativi, verranno eseguiti non appena le condizioni meteo lo consentiranno”.

