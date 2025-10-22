 Pioggia e vento sull'Umbria, l'allerta diramato dalla protezione civile - Tuttoggi.info
Redazione

Pioggia e vento sull’Umbria, l’allerta diramato dalla protezione civile

Mer, 22/10/2025 - 17:11

La protezione civile regionale dell’Umbria ha diramato un’allerta regionale per rischio meteo-idrogeologico-idraulico per le prossime ore.

In particolare: per il pomeriggio di oggi mercoledì 22 ottobre, allerta regionale codice giallo per rischio temporali su tutti i settori regionali;

dalle 00:00 di domani, giovedì 23 ottobre, allerta regionale codice arancione per rischio vento sui settori regionali A-C-D, e allerta regionale codice giallo per rischio idraulico e temporali su tutti i settori regionali, fino alle 00:00 di venerdì 24 ottobre.

