Pietralunga, incendio boschivo domato dopo 5 ore - Tuttoggi.info

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Pietralunga, incendio boschivo domato dopo 5 ore

Davide Baccarini

Pietralunga, incendio boschivo domato dopo 5 ore

Ven, 10/04/2026 - 18:28

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Ore di apprensione in Altotevere per un incendio boschivo che ha interessato la località Vocabolo Palombaiolo, nel territorio comunale di Pietralunga. L’allarme è scattato intorno alle ore 11 di questa mattina (10 aprile), quando le fiamme hanno iniziato a divorare la vegetazione in un’area particolarmente difficile da raggiungere via terra.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco di Città di Castello. Data la natura impervia del terreno, che rendeva complicato l’accesso ai mezzi di terra, è stato necessario richiedere il supporto aereo. Dal reparto volo di Arezzo è decollato l’elicottero Drago 70, che ha effettuato diversi lanci d’acqua per contenere il fronte del fuoco e proteggere la macchia boschiva circostante.

Le operazioni di spegnimento e bonifica hanno visto un importante dispiegamento di forze. Insieme ai pompieri, hanno operato congiuntamente i carabinieri, i militari forestali e il personale Afor (Agenzia Forestale Regionale). Il coordinamento tra le diverse forze in campo ha permesso di circoscrivere l’incendio, evitando che potesse estendersi a zone ancora più vaste o minacciare abitazioni.

Dopo circa cinque ore di lavoro intenso, l’intervento si è concluso ufficialmente intorno alle ore 16 con la messa in sicurezza dell’area. Sono ora in corso le indagini da parte dei Carabinieri Forestali per accertare le cause che hanno dato origine al rogo. Al momento non si segnalano danni a persone o infrastrutture, ma resta alta l’attenzione sul monitoraggio del territorio per scongiurare eventuali focolai residui.

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