Piediluco e Marmore, una prima risposta per i Postamat - Tuttoggi.info

"Giudichiamo positivo l’impegno di Poste a valutare la fattibilità tecnica dell’istanza formulata dalla giunta Bandecchi".

Per il Postama a Piediluco e Marmore una prima risposta: “Qualche giorno fa – dichiarano gli assessori del Comune di Terni Mascia Aniello e Michela Bordoni – è pervenuta una raccomandata da Poste Italiane in risposta alla nostra richiesta di installare quegli sportelli bancomat postamat che, da troppo tempo, mancano ai cittadini, ai turisti, agli imprenditori di Piediluco e Marmore”.

“Poste Italiane, società controllata dallo Stato, rappresenta certamente una realtà di assoluto riferimento per responsabilità sociale d’impresa, generalmente più economica delle tradizionali banche e capillarmente presente sui territori: per questi motivi confidiamo che, nelle prossime settimane, Poste Italiane colga tale occasione per fornire alle comunità e ai tanti visitatori di Piediluco e Marmore un potenziamento aggiuntivo dei servizi finanziari”.