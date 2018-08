Piediluco diventa olimpionica | Sbloccati 400mila euro per gli azzurri di canottaggio

Questa mattina, a Palazzo Spada, si è tenuto un incontro tra gli assessori ai Lavori Pubblici Enrico Melasecche, allo Sport Elena Proietti, il segretario generale della Federazione Italiana Canottaggio Maurizio Leone, i tecnici della Fic e del Comune ufficio Aree di pregio.

La riunione ha riguardato il protocollo di intesa per la riqualificazione del centro nazionale di preparazione olimpica, un documento che verrà firmato a settembre, e che consentirà lo sblocco dei lavori di quasi 400 mila euro per l’ammodernamento totale della struttura al fine di renderla ulteriormente operativa per la preparazione degli azzurri per i Mondiali e delle Olimpiadi. L’intervento è sostenuto finanziariamente dalla Fic per 185 mila euro e dal Comune per 192 mila euro già finanziati dai mutui del credito sportivo e cassa depositi e prestiti.

La riunione di oggi ha anche riguardato il crono programma di massima degli interventi nell’ottica, come richiesto espressamente dalla Federazione, di non interferire nelle delicate fase della preparazione degli atleti azzurri, in particolare per i Mondiali di fine agosto del 2019 che si terranno a Linz, in Austria.

In base al nuovo codice degli appalti è stato definito che tutte le procedure per l’individuazione della ditta che realizzerà i lavori saranno espletate dal Comune di Terni. Tutte le parti hanno comunque ribadito la volontà di dar luogo all’ammodernamento in quanto il centro nautico di Piediluco è struttura strategica per la Federazione al fine di garantire la migliore preparazione possibile degli atleti. Al termine della riunione è stato effettuato un sopralluogo congiunto per fare il punto della situazione sulla struttura che vedrà oltre alla sua ristrutturazione la definizione di un nuovo campo di regata, finanziato da un successivo capitolo di spesa per 345 mila euro con annessa riqualificazione del parco circostante, l’abbattimento delle barriere architettoniche, l’impianto di illuminazione.

“Nel corso degli ultimi anni gli investimenti fatti dalle amministrazioni comunali di Varese e Sabaudia – dichiara l’assessore Enrico Melasecche – hanno loro consentito di fare notevoli passi avanti sul fronte dell’attrazione turistica legata al canottaggio con delegazioni straniere ormai stabilmente insediate su quei laghi. Tuttavia l’impegno che sta profondendo l’attuale Amministrazione Comunale intende riservare a Piediluco un ruolo centrale con interessanti sviluppi futuri”.

