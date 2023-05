Piazza ad Angelo Mancia, cerimonia di intitolazione e polemiche

Un gruppo di esponenti di Cgil e Anpi intona Bella ciao a conclusione della cerimonia

In occasione della Giornata della Memoria per le vittime del terrorismo, il Comune di Foligno ha inaugurato la piazza dedicata ad “Angelo Mancia – Folignate Vittima dei Compagni Organizzati in Volante Rossa“, “autorizzata dalla Prefettura di Perugia con parere favorevole della Deputazione di Storia Patria per l’Umbria, mantenendo così l’impegno a seguito dell’approvazione della mozione approvata dal Consiglio Comunale”, ha detto il sindaco Stefano Zuccarini.

Anpi e Cgil

Una risposta alla mobilitazione dell’Anpi e della Cgil, presenti a Borroni per l’intitolazione e che hanno intonato “Bella ciao” a conclusione della cerimonia. L’Anpi aveva infatti scritto al Prefetto, chiedendo di annullare l’intitolazione.

Il sindaco Zuccarini

“Angelo Mancia, nato a Foligno il 17 maggio 1953 – prosegue Zuccarini sui social – venne barbaramente ucciso, a soli 27 anni a Roma: era un giovane militante del MSI, fattorino per ‘Il Secolo d’Italia’ e risulta essere del tutto incensurato, come da certificato penale del 1 settembre 1979 rilasciato dalla Prefettura di Roma. Il suo nome rientra nella lista ufficiale delle vittime del terrorismo del Ministero dell’Interno, e venne commemorato dall’allora Presidente della Camera Nilde Jotti“. “A Roma, già nel 2010 con una cerimonia ufficiale alla presenza dell’allora sindaco Gianni Alemanno e dell’allora Ministro Giorga Meloni, gli venne intitolato un viale. I fratelli, invitati alla cerimonia di scopertura della targa di oggi, non erano presenti perché invitati alle Cerimonie Istituzionali al Quirinale, dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ringrazio il cugino Francesco Maria Mancia, per aver voluto ricordare Angelo Mancia, e le parole di vicinanza umana e istituzionale che gli vennero espresse in una lettera ufficiale dall’allora sindaco Nando Mismetti“.

Presente alla commemorazione anche Francesco Mancia, il cugino di Angelo.