Piazza Grande si trasforma in gigantesca “sala giochi”, iscrizioni aperte a tutti

Piazza Grande diventa una grande sala giochi. Con il patrocinio del Comune di Gubbio, infatti, venerdì 17 agosto, a partire dalle 20, si svolgerà la terza edizione di “Giochiamo in Piazza”, promossa dalle associazioni Rotaract, Leo, Lione, Leukos, Spirito di Squadra, Maggio Eugubino, Avis, Elba e Associazione Insieme.

“Giochiamo in Piazza” è l’evento che vuole recuperare la dimensione positiva del gioco, perché è proprio in esso che si riscopre il legame tra le generazioni di ogni età. Per l’intera serata la Piazza sarà animata e trasformata dai giochi in legno per bimbi e meno bimbi, giochi tecnologici e da tavolo. Tornerà anche il “Torneo dei Club”, i quali si sfideranno a carte, biliardino e/o playstation: in palio 3 cene per 12 persone sponsorizzate dai ristoranti ‘La Balestra’, ‘Il Bargello’ e ‘ La Cantina’ di Gubbio.

Si parte, come detto, alle 20, con musica dal vivo in sottofondo dei “The Osprey Drema” e dj set, grazie anche alla partecipazione dell’’Hotel Relais Ducale’. Il ricavato delle iscrizioni sarà devoluto allo sviluppo di progetti socio-culturali dedicati alla città di Gubbio. Il termine delle iscrizioni, aperte a tutti, è il 16 agosto; per maggiori informazioni: www.rotarygubbio.it

