Piazza Archeologia, seconda ditta in graduatoria nella gara dei lavori pronta a riaprire cantiere

Dopo la chiusura del cantiere “a scopo precauzionale” per l’arresto, a gennaio, dell’imprenditore e amministratore delegato della società aggiudicatasi l’appalto dell’opera, finalmente arrivano buone notizie per Piazza dell’Archeologia.

La seconda ditta in graduatoria nella gara dei lavori ha comunicato ufficialmente all’Amministrazione comunale di Città di Castello la disponibilità a subentrare nell’affidamento. Naturalmente, nei prossimi giorni, questa disponibilità dovrà tradursi in atti e procedure ma per l’assessore ai lavori pubblici Luca Secondi, “che ci sia l’intenzione di accettare l’appalto è comunque una buona notizia per piazza dell’Archeologia, la cui conclusione dei lavori contribuirà a rilanciare e valorizzare ulteriormente, i quartieri Mattonata, Prato, il centro storico e la città”.

Non resta dunque che aspettare la riapertura del cantiere, che a questo punto potrebbe avvenire proprio ad agosto.

