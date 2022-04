Piattaforma, partiti lavori di ristrutturazione "Un luogo storico che avrà nuova vita" - Tuttoggi

Una parte del contributo viene destinata alla realizzazione di lavori per 106 mila euro per la ristrutturazione della Piattaforma, mentre la restante viene destinata all’acquisizione di forniture (arredi e strumentazioni) e a beneficio delle attività dei partner che hanno aderito alla Ats (Associazione temporanea di scopo) che vede come capofila il Comune di Umbertide e 15 soggetti tra istituzioni scolastiche, aziende del territorio e associazioni culturali.

Una volta ultimati i lavori di ristrutturazione, l’Amministrazione comunale procederà all’affidamento in gestione della struttura. “Con l’avvio del cantiere in Piattaforma – affermano il sindaco Luca Carizia e l’assessore ai Lavori pubblici Alessandro Villarini – inizia il percorso che permetterà di riportare questo importante luogo storico, vero centro pulsante della vita associativa e culturale di Umbertide, ad una nuova vita. Stiamo procedendo, puntando a ricostruire un luogo di aggregazione moderno e funzionale”.