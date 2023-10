Piante di marijuana in casa e dosi pronte allo spaccio, arrestato pregiudicato - Tuttoggi.info

Stretta dei Carabinieri su due soggetti pregiudicati. Uno è stato arrestato e l'altro denunciato. Sequestrato mezzo chilo di 'erba'

Nell’ambito dei servizi di prevenzione e contrasto al traffico illecito di stupefacenti, i Carabinieri della Stazione di Narni Scalo, coadiuvati da personale delle Stazioni di Narni e Montecastrilli e del Norm della Compagnia di Amelia, hanno tratto in arresto un pregiudicato 42enne ternano, domiciliato a Montecastrilli e deferito in stato di libertà un 29enne, di origini napoletane, per porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere.

Marijuana in casa

Nel pomeriggio di mercoledì una pattuglia della Stazione di Narni Scalo, nel corso di un controllo in via Tuderte, ha sottoposto a perquisizione i due pregiudicati, rinvenendo poco più di 5 grammi di marijuana in possesso del primo ed 1 grammo circa di cocaina detenuto dal secondo. La perquisizione è stata estesa al veicolo in uso al 29enne, all’interno del quale è stata rinvenuta una mazza da baseball. La perquisizione è continuata poi al domicilio di entrambi: nell’abitazione del 42enne i Carabinieri hanno trovato 12 confezioni termosaldate di marijuana, del peso complessivo di mezzo chilogrammo, due piante in fase di infiorescenza nonché materiale atto alla pesatura ed al confezionamento dello stupefacente.

Arresto e denuncia

L’uomo è stato pertanto tratto in arresto e tradotto ai domiciliari presso la propria abitazione, in attesa del rito direttissimo svoltosi ieri mattina, all’esito del quale è stato sottoposto all’obbligo di dimora nel Comune di Montecastrilli e di permanenza in casa nell’orario notturno. Il 29enne, oltre che deferito in stato di libertà per il possesso della mazza da baseball, essendo già sottoposto all’obbligo di presentazione alla p.g. e di dimora in Terni, è stato segnalato sia per la violazione della misura cautelare in atto che alla competente Prefettura quale assuntore di stupefacenti.