Piano Parcheggi, in meno di 2 mesi 13.000 auto in centro storico "Più presenze anche nei negozi" - Tuttoggi

Passando nello specifico ad analizzare i numeri e dati di questo nuovo Piano Parcheggi, questo è il quadro generale: innanzitutto sono stati rilasciati 198 permessi di sosta a residenti ed assimilati (domiciliati, proprietari immobili, ecc.), 60 rilasciati a Santa Margherita e 11 permessi rosa concessi. Gli abbonamenti annuali a Piazza Mazzini acquistati sono stati 11 mentre quelli mensili sono attualmente 5 per entrate complessive che ammontano a 6000 euro.

Passando alla situazione presenze dei veicoli, verificate attraverso i parcometri, nei primi 55 giorni di attuazione (dal 24 agosto al 17 ottobre) in Piazza Mazzini-Via Bersaglieri hanno sostato 8.308 veicoli mentre a Piazza Marconi 2.620. In Piazza Garibaldi invece (dati che partono dal 7 settembre) la sosta ha riguardato 935 veicoli, mentre in Piazza XX Settembre 785. In Piazza Martiri della Liberta, infine, è stata segnalata la presenza di 276 veicoli (dati a partire dal 10 ottobre).

Il totale complessivo delle presenze nel centro storico, non considerando però dal conto i parcheggi liberi che ci sono in altre zone, è stato quindi di 12.924 veicoli, con i parcometri che al 17 ottobre 2022 hanno incassato un totale complessivo di 93.950 euro.

“Il nuovo Piano – ha dichiarato il Comandante Gianluca Bertoldi – è ad oggi operativo al 95%. Questi primi due mesi ci sono serviti per fare una fotografia sui risultati ottenuti dal Piano e per capire quanti veicoli sostano e transitano nel centro storico. I primi numeri ottenuti sono confortanti visto che in 55 giorni tra Piazza Mazzini e Piazza Marconi c’è stata la presenza di oltre 10.000 veicoli. Complessivamente in tutto il centro parliamo della sosta e transito di quasi 13 mila veicoli, quindi il bilancio è estremamente positivo con un continuo ricambio delle automobili nelle aree di posteggio. L’introduzione della sosta a pagamento, che a Gualdo Tadino è molto economica rispetto ad altre città, ha portato al risultato che ci aspettavamo ed ha responsabilizzato gli automobilisti che la utilizzano”.

“Credo che la strada intrapresa – ha concluso l’assessore Franceschini – sia quella giusta ed i risultati che oggi diffondiamo ne sono la testimonianza. Inoltre è incoraggiante sentire dire che le attività economiche del centro hanno avuto più presenze, è un buon segnale per la città. Rimaniamo comunque sempre a disposizione di tutti e cerchiamo di migliorare dove si può, anche partendo dalle critiche. I prossimi passi che stiamo mettendo in piedi saranno l’installazione di 2 totem elettronici per segnalare la Ztl agli ingressi della città e lo sviluppo di una App per favorire il pagamento dei parcheggi”.