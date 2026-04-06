 Piacenza alza il muro, ma i Block Devils passano 3-1 e si prendono Gara1 - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Piacenza alza il muro, ma i Block Devils passano 3-1 e si prendono Gara1

Redazione

Piacenza alza il muro, ma i Block Devils passano 3-1 e si prendono Gara1

Lun, 06/04/2026 - 20:09

Condividi su:

La Sir Sir Susa Scai Perugia batte 3-1 la Gas Sales Bluenergy e si prende Gara1 della semifinale Scudetto.

Gara tutt’altro che facile per i Block Devils, che nel primo set hanno dovuto a lungo inseguire, fino break arrivato con l’ace di Plotnytskyi, che ha dato il via allo sprint per il 25-23.

Un alto ace, stavolta di Russo, consente a Perugia di provare l’allungo nel secondo set. Piacenza si aggrappa all’inossidabile Simon (che mette a segno anche l’ace de 18-21 che riapre il set), ma sull’errore al servizio di Bovolenta laa Sir si prende anche il secondo set (25-21).

Nel terzo set Piacenza alza il muro contro i bombardieri di Perugia e sull’errore di Semeniuk gli ospiti accorciano 2-1 il conto dei set (25-20).

Nel quarto set sale di nuovo in cattedra Plotnytskyi innescato da Giannelli (anche l’ace del 6-2 per il capitano). Perugia si lascia però raggiungere sul 13 pari. I Block Devils riescono a riorganizzarsi e dopo una serie di errori al servizio da una parte e dall’altra si prendono set e partita col primo tempo di Russo.

(foto Michele Benda Sir Volley)

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Assisi

Arriva la Cie, boom di richieste per il cambio della carta d’identità: Assisi si attrezza

Assisi

Parco del Subasio, riqualificata la mostra permanente di geo-paleontologia

Assisi

Assisi, al parcheggio di Porta Nuova due ascensori in attesa anche della scala mobile

in umbria

gli ultimi pubblicati

Perugia

Piacenza alza il muro, ma i Block Devils passano 3-1 e si prendono Gara1

Umbria | Italia | Mondo

Agricoltura/ “Informativa per i lavoratori stagionali” umbri, dopo il “lancio” ad Agriumbria progetto al via

Perugia

Trattore si ribalta, muore 60enne

Spoleto

“LABBOTTEGA – Domenica al centro” torna il 12 aprile a Palazzo Mauri

    L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


      trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

      "Innovare
      è inventare il domani
      con quello che abbiamo oggi"
      Grazie per il tuo interesse.
      A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!