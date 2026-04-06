Piacenza alza il muro, ma i Block Devils passano 3-1 e si prendono Gara1 - Tuttoggi.info

La Sir Sir Susa Scai Perugia batte 3-1 la Gas Sales Bluenergy e si prende Gara1 della semifinale Scudetto.
Gara tutt’altro che facile per i Block Devils, che nel primo set hanno dovuto a lungo inseguire, fino break arrivato con l’ace di Plotnytskyi, che ha dato il via allo sprint per il 25-23.
Un alto ace, stavolta di Russo, consente a Perugia di provare l’allungo nel secondo set. Piacenza si aggrappa all’inossidabile Simon (che mette a segno anche l’ace de 18-21 che riapre il set), ma sull’errore al servizio di Bovolenta laa Sir si prende anche il secondo set (25-21).
Nel terzo set Piacenza alza il muro contro i bombardieri di Perugia e sull’errore di Semeniuk gli ospiti accorciano 2-1 il conto dei set (25-20).
Nel quarto set sale di nuovo in cattedra Plotnytskyi innescato da Giannelli (anche l’ace del 6-2 per il capitano). Perugia si lascia però raggiungere sul 13 pari. I Block Devils riescono a riorganizzarsi e dopo una serie di errori al servizio da una parte e dall’altra si prendono set e partita col primo tempo di Russo.
(foto Michele Benda Sir Volley)