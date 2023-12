Petrignano di Assisi, al quindicenne Francesco Bruzzoni il premio Samaritano 2023 - Tuttoggi.info

Il giovane ha salvato due compagno di scuola dopo un incidente stradale

“Avere cura dei suoi compagni è stato il primo pensiero di Francesco Bruzzoni”, un quindicenne che per “il coraggio e lo spirito di solidarietà dimostrato, mosso dai valori di altruismo e di amicizia”, è stato premiato oggi, sabato 2 dicembre 2023 nella chiesa di S. Pietro Apostolo alla presenza delle autorità militari, civili e religiose con il premio Samaritano 2023.

Nel maggio scorso il giovane vincitore del riconoscimento che la comunità di Petrignano di Assisi ha voluto in memoria di Giancarlo Tofi è stato coinvolto in un incidente mentre con i suoi compagni era in un autobus pieno di studenti e che è finito in una scarpata ed è stato frenato dagli alberi del fitto bosco e poi arrestato dalle radici delle piante che si sono incastrate sotto il semiasse. L’incidente è avvenuto tra Pontremoli e Zeri, in provincia di Massa Carrara.



E almeno due persone, compagni di Francesco Bruzzoni, si sono salvate per merito di questo giovanissimo 15enne, che ha salvato prima un’amica con “le manovre di primo soccorso che ci avevano insegnato a scuola e ho cercato di metterle in pratica”, e poi il suo migliore amico Pietro: “Ho subito capito che le sue condizioni erano gravi e infatti l’hanno poi portato all’ospedale di Pisa con l’elicottero. L’ho girato. Gli ho aperto la bocca ed estratto la lingua. Poi ho iniziato a massaggiargli il cuore. Lo chiamavo per nome, lo abbracciavo per riscaldarlo per infondergli coraggio. È stato un gran brutto momento”.