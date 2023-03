Pescatori a mosca, nasce il coordinamento: chieste modifiche ai regolamenti

“Questa realtà di pesca sportiva – dichiara il portavoce, Nazario De Luca – sebbene negli anni abbia contribuito in modo sostanziale alla diffusione della pesca mosca attraverso varie iniziative di sensibilizzazione e di formazione, alla condivisione di vari progetti di valorizzazione degli ambienti acquatici e al sostegno di gestioni delle zone a regolamento specifico di pesca presenti da 30 anni sui fiumi Nera e Corno in Valnerina, ancora oggi non risulta essere rappresentata da nessun organismo unitario, diversamente da quello che invece avviene per il restante mondo della pesca sportiva e agonistica”.

Un impegno, unendo le forze, che questa realtà di pesca sportiva vorrà espletare secondo dei principi che non lasciano spazio a mezze misure, come si può capire dai principali obiettivi che si sono posti.

Innanzi tutto, promuovere e sostenere un ambiente integro dove ogni forma di vita vegetale e animale, acquatica e non, possano trovare il proprio naturale equilibrio e sviluppo secondo le dinamiche naturali dell’ambiente di cui fanno parte. “Nella convinzione che l’ambiente naturale debba essere fruito nei limiti della sostenibilità delle attività svolte – spiegano – l’impegno sarà quello di permettere alle future generazioni di trovare condizioni degli ecosistemi acquatici migliori di quelle che sono state lasciate a noi”.

Altra finalità è quell di promuovere nelle sedi istituzionali regionali la pesca a mosca e all’occorrenza con le altre esche artificiali, quali attività alieutiche a basso impatto ecologico, sostenendo e proponendo sistemi di gestione delle acque e della pesca dove gli elementi prioritari dovranno essere la salvaguardia e conservazione degli ecosistemi fluviali e di tutti gli habitat a loro associati.

Terzo obiettivo, garantire un futuro di crescita ecologicamente ed eticamente sostenibile per la pesca a mosca attraverso iniziative rivolte al mondo della scuola di ogni ordine e grado, alle associazioni di pescatori e a ogni altra realtà che trovi interesse sugli ambienti acquatici.

“Non potevamo più rimanere nell’ombra – conclude il portavoce Nazario De Luca –. Anche il settore della pesca a mosca in Umbria, che vanta un importante contesto di pescatori sportivi, era indispensabile che venisse rappresentato da un organismo unico capace di interfacciarsi con la politica sulla gestione della pesca sportiva regionale per manifestare le proprie preoccupazioni e presentare delle proposte concrete”.

Infatti, non ha perso tempo il nascituro coordinamento di pescatori a mosca dell’Umbria. Che ha subito presentato alla Regione Umbria delle proposte precise di modifica agli attuali regolamenti regionali di pesca sportiva e degli sport acquatici, ritenendole essenziali per una corretta fruizione nel pieno rispetto degli equilibri naturali caratteristici di questi ecosistemi dalla notevole valenza ecologica e ambientale.