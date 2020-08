Perugino si tuffa in mare e annega

Si tuffa in mare con la fidanzata e annega. Tragedia nelle acque di Punta Bianca, in Liguria, dove ha perso la vita un perugino di 51 anni.

L’uomo si trovava in vacanza con la compagna ad Ameglia, in provincia di La Spezia. I due si sono tuffati in mare nel pomeriggio, nonostante le onde alte causate dal forte vento.

L’uomo non è riuscito a tornare a riva ed è stato sopraffatto dalle onde. La fidanzata invece, pur a fatica, è riuscita a mettersi in salvo e a dare l’allarme. Ma per il compagno era già scomparso tra le onde.

Il corpo del 51enne è stato ritrovato ritrovato al termine delle ricerche, rese difficili dal maltempo, che hanno visto impegnati i vigili del fuoco, i carabinieri e la guardia costiera, che ha attivato anche un elicottero.