Perugia, uomo in stato confusionale salvato da cittadino e Polizia - Tuttoggi

Uomo messo in salvo

Gli agenti hanno poi informato un conoscente dell’uomo che, appresa la notizia, dopo aver ringraziato la Polizia per l’aiuto, ha raggiunto il 57enne in ospedale. Grazie alla segnalazione del cittadino e al tempestivo intervento degli agenti è stato possibile evitare il peggio e fornire un aiuto concreto al signore in difficoltà. Le Volanti impiegate nelle attività di controllo del territorio, infatti, non effettuano esclusivamente servizi per la prevenzione dei reati, ma anche importanti interventi d’iniziativa e su richiesta dei cittadini di soccorso pubblico e prossimità.