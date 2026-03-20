Perugia - Torres, lo scontro salvezza termina 1-1 | Pagelle - Tuttoggi.info

Termina 1-1 al “Curi” lo scontro salvezza tra Perugia e Torres. Biancorossi avanti alla fine del primo tempo con Bolsius, alla prima rete con la maglia del Grifo. Gli ospiti pareggiano con Sorrentino, dopo che l’arbitro aveva annullato per fuorigioco su indicazione del guardalinee.
Gara combattuta, contante emozioni ed episodi contestati, da una parte e dall’altra. Ed i due allenatori che sono stati espulsi. Il Perugia manca il colpo del KO, ma i tifosi applaudono giustamente i Grifoni, che hanno dato tutto in campo.
La partita
La prima conclusione è del Perugia con Montevago che stacca di testa, ma non riesce ad imprimere forza al pallone, facilmente bloccato da Zacccagno.
Sono poi gli ospiti a rendersi pericolosi con un pallone nell’area piccola del Perugia che la difesa di casa riesce a spazzare.
Situazione pericolosa nell’area opposta, con Megelaitis che viene contrastato al momento dello stacco aereo.
L’occasione più pericolosa la crea però la Torres al 17′: sugli sviluppi di un calcio di punizione, Gemello salva sulla conclusione a colpo sicuro di Luciani.
Al 21′ brivido per i tifosi biancorossi, quando il cross di Sala, con Gemello un po’ fuori dai pali, prende una strana parabola a termina a lato di poco. Ospiti ancora pericolosi al 24′, con la conclusone di Mastinu che fa la barba al palo.
Risponde il Perugia con Montevago, che in una difficile torsione non riesce a indirizzare il pallone verso la porta.
Al 30′ Luciani cade a terra nei prezzi della riga dell’area biancorossa sull’intervento di Stramaccioni: Greco si gioca la card FVS, ma l’arbitro non ravvede azioni scorrette. Al 34′ Luciani si tuffa in area quando vede arrivare Riccardi, che si ferma prima: l’arbitro indica che non c’è stato contatto, ma salva l’attaccante isolano dal cartellino.
Nell’altra area, Montevago lotta come un leone, ma il suo tentativo viene ribattuto.
Al 37′ il Grifo passa in vantaggio: Manzari serve al limite dell’area Bolsius, che con un tiro preciso e angolato batte Zaccagno.
Nel recupero ci prova Sala, ma la sua conclusione, una volta entrato in area, non è precisa.
E così il primo tempo di una partita bella ed equilibrata termina con il Grifo in vantaggio 1-0.
In avvio di ripresa la Torres si getta in avanti, creando pericolose mischie nell’area del Perugia, che prova a pungere in contropiede.
Al 20′ pareggia la Torres. Il guardalinee sbandiera la posizione irregolare di Luciani, che serve Sorrentino per la facile conclusione. L’arbitro annulla, ma Greco lo richiama alla revisione e la rete viene convalidata.
Perugia sfortunato al 22′: Montevago vede il portiere fuori dai pali e prova la conclusione dalla distanza, il pallone si ferma sulla traversa.
Al 28′ il Grifo in contropiede ha una grande opportunità, ma il tiro di Bacchin viene murato da Nunziatini.
Prova a vincerla Tedesco, con il Perugia a trazione anteriore. Al 33′ Zaccagno è strepitoso su Megelaitis.
Al 35′ sul corner calciato da Canotto il pallone finisce sul braccio di Giorico. Tedesco si gioca la card FVS, ma l’arbitro non concede il rigore.
Gli animi si scaldano e Tedesco si vede sventolare il cartellino rosso.
Al 40′ Sorrentino entra in area contrastato da Joselito, il numero 4 del Perugia, nel tentativo di spazzare, insacca incredibilmente nella sua porta. L’arbitro annulla per una precedente irregolarità; decisione confermata dopo una lunga revisione. Gli ospiti protestano ed anche Greco viene allontanato.
Dall’altra parte è Canotto ad avere la palla del KO, ma la sua conclusione dall’interno dell’area termina fuori. E’ poi Montevago a staccare di testa in area sull’invitante cross di Bacchin, ma non trova la giusta coordinazione.
Il Grifo ci prova fino alla fine, ma la partita, un’autentica battaglia agonistica, termina in parità 1-1. Con entrambe le tifoserie che, giustamente, applaudono i propri giocatori.
Tabellino e pagelle
PERUGIA – TORRES 1-1
37′ pt Bolsius, 20′ st Sorrentino
PERUGIA: 1 Gemello 6, 9 Montevago 6.5, 13 Stramaccioni 6.5, 20 Tumbarello 6 (16′ st Joselito 5), 21 Ladinetti 6 (11′ st 10 Canotto 6), 26 Calapai 6.5, 28 Riccardi 7, 31 Tozzuolo 6.5, 32 Megelaitis 6.5, 77 Manzari 6.5 (24′ st 24 Verre 5.5), 98 Bolsius 7 (16′ st 11 Bacchin 6.5). All. Tedesco 7. A disp.: 12 Moro, 22 Vinti, 2 Esculino, 5 Angella, 15 Dell’Orco, 16 Bartolomei, 17 Terrnava, 19 Dottori, 23 Lisi, 73 Polizzi, 90 Nepi.
TORRES: 12 Zaccagno 7, 6 Nunziatini 7, 7 Di Stefano 6 (48′ st 11 Diakite sv), 9 Luciani 7 (38′ st 8 Masala sv), 10 Mastinu 6.5, 13 Baldi 6 (38′ st 14 Idda sv), 16 Sala 6, 23 Antonelli 6, 24 Giorico 6, 27 Zambataro 6, 99 Sorrentino 7. All. Greco 7. A disp.: 22 Marano, 4 Brentan, 20 Lunghi, 25 Bonin, 26 Dumani, 30 Fabriani, 44 Zanandrea.
ARBITRO: Antonio LIOTTA Sez. CASTELLAMMARE DI STABIA
ASSISTENTI: Giuseppe BOSCO di LANCIANO – Luca CHIANESE di NAPOLI
IV UFFICIALE: Gerardo Simone CARUSO di VITERBO
OPERATORE FVS: Elia TINI BRUNOZZI di FOLIGNO
AMMONITI: Nunziatini
ESPULSI: Tedesco, Greco