Perugia e Ternana insieme contro il Covid, appello dei calciatori "Vaccinatevi!" - Tuttoggi

Videomessaggio dei due capitani Gabriele Angella e Marino Giovanni Defendi "Vaccino è l'unico strumento in grado di combattere questo dannato virus"

I calciatori di Perugia e Ternana “fanno squadra” per la nostra salute. I protagonisti delle due società umbre hanno infatti voluto manifestare il loro impegno nella lotta al Covid-19, vaccinandosi personalmente e partecipando alla campagna di sensibilizzazione della Regione Umbria, con un videomessaggio dei due capitani, Gabriele Angella e Marino Giovanni Defendi.

“Siamo molto felici di essere qua ad effettuare il vaccino. L’abbiamo fatto con entusiasmo anche perché è l’unico strumento in grado di combattere questo dannato Covid” dicono entrambi rivolti ai circa 187.000 umbri che non hanno ancora aderito alla campagna vaccinazioni anti Covid, poco meno del 24% della popolazione.

“Noi dobbiamo essere contenti di farlo per raggiungere e conquistare la libertà dopo oltre un anno di grandi sacrifici – continuano Angella e Defendi – Quindi dico a tutti i giovani e le persone di vaccinarsi. E’ come essere una squadra di calcio: per raggiungere un obiettivo dobbiamo essere uniti. Aderiamo tutti al vaccino per riconquistare la piena libertà che tutti vogliamo”.