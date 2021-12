Perugia – Ternana, è il giorno del derby | Formazioni e dove vederla

Al Curi l'attesa sfida tra i Grifoni e le Fere | Le scelte dei tecnici di Alvini e Lucarelli

E’ arrivato il giorno dell’atteso derby di Serie B per Perugia e Ternana. Al Curi fischio d’inizio alle ore 16.15 per l’arbitro Guida di Torre Annunziata. Grande entusiasmo tra le opposte tifoserie, che hanno caricato i propri calciatori in vista della partita più attesa.

Le formazioni

Alvini può portare in panchina Angella, così come Santoro. Non ce l’ha fatta invece Carretta. Così come, a centrocampo, non sarà disponibile Ghion.

Lucarelli recupera Partipilo, che siederà in panchina. Fuori invece Furlan. Stringe i tempi e sarà in campo Falletti.

Queste le formazioni ufficiali:

Perugia: Chichizola, Sgarbi, Curado, Dell’Orco, Falzerano, Segre, Burrai, Kouan, Lisi, Matos, De Luca. All. Alvini.

Ternana: Iannarilli, Diakitè, Sorensen, Capuano, Defendi, Agazzi, Proietti, Martella, Falletti, Pettinari, Donnarumma. All. Lucarelli.

Perugia – Ternana: dove vederla

Il derby dell’Umbria Perugia – Ternana (domenica 19 dicembre alle ore 16.15) sarà trasmesso da Dazn in tv Dazn tramite decoder apposito o smart TV, Sky via satellite e in in streaming: Dazn su app e sito ufficiale, App di Sky Go, App di Helbiz Live.

Stadio Curi pieno

I cancelli dello stadio Renato Curi sono stati aperti alle 13.45. Stadio pieno rispetto alla capienza ridotta (causa Covid e per le limitazioni sui carichi di peso dell’impianto, in ristrutturazione). I biglietti della Curva nord sono andati esauriti in un giorno e mezzo. Da Terni arrivano 843 tifosi (la dotazione massima concessa).