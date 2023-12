Perugia, tenta di rubare il cellulare a una donna: indagini in corso - Tuttoggi.info

La vittima, violentemente strattonata, è anche caduta a terra

Tentativo di rapina a Perugia, nella zona di via Campo di Marte, indagini in corso da parte della polizia. I fatti sono accaduti domenica 17 dicembre, quando uno sconosciuto ha strattonato violentemente una donna per rubarle il cellulare.

Giunti sul posto dopo una chiamata al numero unico di emergenza, gli operatori hanno preso contatti con la vittima, la quale ha riferito che, mentre stava camminando una persona l’ha avvicinata alle spalle e, dopo averla strattonata violentemente, ha cercato di impossessarsi del suo cellulare. La resistenza opposta dalla vittima, che nel frattempo era caduta a terra, ha indotto l’uomo a desistere e a darsi alla fuga in direzione del parco della Pescaia, facendo perdere le proprie tracce.

Dopo essersi accertati delle condizioni di salute della donna, i poliziotti hanno richiesto l’intervento del personale sanitario del 118 per le cure del caso. In seguito, anche con l’ausilio del personale specializzato del Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica, hanno escusso i testimoni ed effettuato i rilievi del caso.

Sono tuttora in corso gli approfondimenti – coordinati dalla Procura della Repubblica di Perugia – volti ad acquisire gli elementi utili ad identificare l’autore.