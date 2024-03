Perugia. Prove d'Orchestra. Consegnata alla “direttrice” Vittoria Ferdinandi la chiave (USB) della città - Tuttoggi.info

In un gremito cinema Méliès si è tenuto, nel pomeriggio di sabato 9 marzo, l’evento di restituzione alla città delle “prove d’orchestra”, l’esperienza di partecipazione dal basso promossa dai consiglieri di minoranza Fabrizio Croce e Lucia Maddoli del gruppo civico di opposizione Idee Persone Perugia. L’appuntamento che ha visto la partecipazione della “direttrice” che l’orchestra, animata e condotta fin qui dai due consiglieri, attendeva da mesi, Vittoria Ferdinandi, candidata sindaca per l’alleanza progressista che unisce forze politiche e civiche, a cui è stata consegnata, come in ogni cerimonia che si rispetti, la “chiave della città”, una chiavetta USB che contiene in forma analitica e sintetica tutto il percorso delle “prove d’orchestra”.

L’iniziativa di Croce e Maddoli si è infatti snodata nei 5 mesi scorsi in 10 tappe che hanno toccato l’intero territorio comunale, attraverso incontri pubblici con cittadini e associazioni in cui il ruolo dei consiglieri è stato essenzialmente quello di “facilitatori” di contenuti, per far emergere criticità e proposte attorno a delle macro-aree di interesse generale, come la partecipazione, l’identità culturale, i diritti, l’ambiente, la rigenerazione urbana e il futuro della città. Oltre 500 le persone complessivamente intervenute e oltre 400 i suggerimenti in forma di “post-it” emersi durante gli incontri, che hanno consentito al team di volontari, nato spontaneamente nel corso di questa esperienza, di rappresentare lo stato odierno di Perugia e del suo vasto territorio.

L’evento finale ha avuto un prezioso corollario nelle suggestive fotografie in bianco e nero, montate in un toccante video, realizzate ad hoc dal fotografo David Morresi, che si è incentrato sulla lettura più voci delle schede sintetiche relative a ciascun incontro, seguita da una apprezzatissima relazione analitica finale fatta dai giovani ricercatori Marco Peverini, urbanista, e Alessandro Latterini, politologo.

Ora l’aggregazione nata da questo percorso si mette a disposizione della candidata sindaca Ferdinandi, e manterrà un filo diretto con i cittadini attraverso tutti i canali che sono stati creati in questi mesi, spazi virtuali in cui si possono consultare e scaricare tutti i materiali prodotti, inclusa l’enorme mole di lavoro raccolta nei 5 anni di legislatura dal gruppo consiliare Idee Persone Perugia, che comprende oltre 120 atti tra ordini del giorno, interrogazioni, mozioni e petizioni popolari.

Luogo: Cinema Méliès, via della Viola, PERUGIA, PERUGIA, UMBRIA