Perugia – Pisa, in palio il riscatto | Formazioni e dove vederla

Da verificare anche la tenuta dell’erba del Curi, dopo le intense piogge che per lunghi tratti della giornata e della serata di venerdì si sono abbattute su Perugia.

Qui Perugia

Baldini per il suo esordio sulla panchina del Grifo non avrà a disposizione l’esperienza di Rosi e il dinamismo di Matos, di cui, probabilmente, dovrà fare a meno ancora a lungo. Torna in panchina Curado, ma per la difesa si parte dai tre che lo scorso anno tanto bene fecero con Alvini: Sgarbi, Angella e Dell’Orco. Ballottaggi sulle fasce, mentre davanti, tra i vari moduli provati in queste due settimane, si dovrebbe partire con le due punte. Nella speranza che Di Carmine – che nel derby ha fallito un calcio di rigore – possa sbloccarsi.

Qui Pisa

Senza Ionita squalificato, D’Angelo dovrà rinunciare ancora a Torregrossa, che non ha recuperato. Il tecnico nerazzurro ha a disposizione tutti gli uomini chiamati dalle rispettive nazionali, compreso Hermannsson, tornando acciaccato dall’impegno con l’Islanda.

Probabili formazioni

Perugia: Gori, Sgarbi, Angella, Dell’Orco, Casasola, Bartolomei, Luperini, Beghetto, Kouan, Strizzolo, Di Carmine. All. Baldini.

Pisa: Nicolas, Calabresi, Hermannsson, Barba, Beruatto, Nagy, Marin, Tramoni, Mastinu, Morutan, Gliozzi. All. D’Angelo.

Arbitro Marchetti di Ostia Lido (Var Giua di Olbia).

Dove vedere Perugia – Pisa

La partita Perugia – Pisa (ore 16.15) sarà trasmessa in diretta tv sui canali satellitari e streaming Sky Sport (canale 253, diretta gol Serie B sul canale 252 (disponibile anche in streaming su Sky Go e Now TV), Dazn e Helbiz Live.