Perugia – Frosinone, formazioni e dove vederla

Le ultime sulla sfida del Curi (ore 16.15) | Arbitra Serra, in Serie B dopo il pasticcio di Milan - Spezia

Quelle tra Perugia e Frosinone sono state sfide che hanno deciso il campionato di C. Quella di oggi al Curi (inizio ore 16.15) vede il Frosinone di Grosso in piena lotta per la Serie A e il Perugia di Alvini ai limiti della zona play off. Una gara, comunque, sempre molto sentita dalle due tifoserie.

Qui Perugia

Alvini non ha disponibile il solo Curado. Per il resto, tutti arruolati, anche i tre arrivati nel mercato di gennaio. Olivieri e Beghetto sono entrati nel corso della partita vinta ad Ascoli, D’Urso spera di fare il suo esordio.

Qui Frosinone

Grosso recupera l’attaccante Charpentier, dopo l’infortunio. Rientra dalla squalifica Ricci. costringendo a lasciare in panchina probabilmente uno tra Ciano e Novakovich, con Garritano che verrà nuovamente avanzato.

Probabili formazioni

Perugia: Chichizola, Sgarbi, Angella, Dell’Orco, Falzerano, Segre, Santoro, Kouan, Lisi, De Luca, Matos. All. Alvini.

Frosinone: Ravaglia, Zampano, Gatti, Szyminski, Cotali, Ricci, Garritano, Canotto, Ciano, Zerbin. All. Grosso.

L’arbitro Serra

La gara del Curi sarà arbitrata da Marco Serra di Torino, al rientro in Serie B dopo il pasticcio della gara Milan – Spezia, quando il suo fischio istantaneo, senza concedere il vantaggio, aveva tolto al 92′ una rete al Milan, che poi ha finito incredibilmente per perdere quella gara.

Perugia – Frosinone, dove vederla

La partita Perugia – Frosinone (re 16.15) sarà trasmessa da Dazn in tv Dazn tramite decoder apposito o smart TV, Sky via satellite. E in in streaming: Dazn su app e sito ufficiale, App di Sky Go, App di Helbiz Live.