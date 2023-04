Perugia – Cosenza, in palio c’è un pezzo di B | Formazioni

Le scelte di Castori e Viali per la sfida salvezza del Curi tra Grifoni e Lupi

C’è in palio un pezzo di serie B nella sfida delle 14 al Curi tra Perugia e Cosenza. La vittoria del Brescia a Reggio Calabria nell’anticipo di venerdì mette ancora di più i Grifoni di Castori con le spalle al muro: per rimettere la testa fuori dalla zona che porterebbe alla retrocessione diretta e agganciare proprio il Cosenza al limite della zona salvezza, servono i 3 punti.

D’altra parte i Lupi di Viali non devono guardarsi soltanto dal possibile ritorno del Perugia, contro il quale un punto potrebbe anche andar bene per mantenere quel piccolo margine di vantaggio. Ma nel prossimo turno il Cosenza è atteso proprio a Brescia. E d’altra parte, un colpo al Curi – dove ci saranno un migliaio di tifosi calabresi – consentirebbe di sperare nella salvezza diretta senza passare per lo spareggio playout.

Qui Perugia

Castori recupera Santoro, anche se il centrocampista è ancora acciaccato. Anche Lisi ha forzato per rientrare in questa gara fondamentale, ma partirà dalla panchina. Davanti, spazio a Matos dal primo minuto.

Qui Cosenza

Viali non può contare su Rigone al centro della difesa. E neanche su Florenzi, che ha accusato un problema al ginocchio. Rientra dalla squalifica Brescianini. Non al meglio Venturi e Vaisanen, con quest’ultimo che parte comunque dall’inizio. Delic preferito all’ex D’Urso.

Formazioni ufficiali

Perugia: Furlan, Sgarbi, Curado, Struna, Casasola, Santoro, Capezzi, Cancellieri, Kouan, Matos, Di Carmine. All. Castori.

Cosenza: Micai, Martino, Meroni, Vaisanen, D’Orazio, Voca, Rispoli, Brescianini, Marras, Delic, Nasti. All. Viali.

Arbitro Marcenaro di Genova, Var La Penna di Roma.

Dove vedere Perugia – Cosenza

La partita Perugia – Cosenza (ore 14) sarà trasmessa in diretta tv sui canali satellitari e streaming Sky Sport (canale 253, diretta gol Serie B sul canale 252 (disponibile anche in streaming su Sky Go e Now TV), Dazn e Helbiz Live.